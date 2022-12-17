Готовит ли Россия ударную группу для нового наступления: ответ ГУР

Спикер ГУР отметил, что Украина уже живет в условиях полномасштабного вторжения, поэтому речь идет не только о новом наступлении, но и о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления.

Пока военная разведка не видит признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян. Но это не значит, что такой угрозы нет.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МинобороныУкраины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на данный момент мы этого не видим (формирование ударных групп для нового наступления – ред.) и не констатируем, но это не значит, что такой угрозы нет... Если такая угроза будет, у нас будет такая информация... По состоянию на данный момент в РФ не готовы к новому полномасштабному наступлению", — отметил Юсов.

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Спикер ГУР отметил, что Украина уже живет в условиях полномасштабного вторжения. Поэтому речь идет не только о новом наступлении, но и о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. Уже в январе, но, скорее всего, весной, она может начать большую атаку на востоке, с юга или даже с Беларуси. "Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова попытаются атаковать Киев", – отметил он.

Россия готовится к новому наступлению: откуда оно может начаться - Валерий Залужный

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников в интервью The Guardian также заявил, что Россия может начать новую волну наступления уже в феврале после подготовки мобилизованных оккупантов. Резников напомнил, что по официальным кремлевским данным, в рамках так называемой "долевой мобилизации" Россией было мобилизовано около 300 тысяч солдат. Министр предположил, что хотя бы половина после минимальной подготовки использовалась для усиления сил РФ после серии неудач на поле битвы. Остальные готовились более тщательно для будущих наступлений.

Возможно наступление на Киев: Белый дом обнародовал свои прогнозы

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