Готовит ли враг наступление в Запорожской области: заключение ISW

Российское командование может быть заинтересовано в попытках вернуть территорию, которую украинские войска отбили во время контрнаступления летом 2023 года.

В ОСГВ "Таврия" сообщили, что российские войска скапливают крупную группировку сил, готовясь к возобновлению наступления в Запорожской области. Однако в ISW не видят последних индикаторов того, что оккупанты намерены в ближайшее время возобновить наступательные действия в западной части области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российское командование провело реорганизацию командных структур своей группировки войск на юге Украины. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 15 февраля заявил, что командование врага расформировало "Запорожскую" группировку войск (неназванная группировка войск РФ, которая отвечала за запад Запорожской области по крайней мере с начала контрнаступления ВСУ летом 2023 года). По словам Машовца, командование РФ передало части 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ) группировке войск "Днепр" под командованием ВДВ и командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского.

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Отмечается, что элементы 58-й общевойсковой армии отвечали главным образом за укомплектование российских оборонных рубежей в западной части Запорожской области во время контрнаступления ВСУ вместе с частями российских 7-й и 76-й дивизий ВДВ, и с тех пор проводили ограниченные контратаки в этом районе.

"ISW обнаружил признаки того, что российское командование может рассматривать запад Запорожской области и Херсонскую область как единую оперативную ось, и подчинение 58-й общевойсковой армии группировке сил "Днепр" может быть попыткой привести существующие командные структуры на поле боя в соответствие с этим видением", – оценивают аналитики.

Машовец также сообщил, что российское командование перебросило подразделения 5, 35 и 36 Восточного военного округа, которые в целом отвечали за операции в Запорожской области и в приграничной зоне Донецко-Запорожской области наряду с подразделениями "ДНР" и разными другими подразделениями РФ, от "Запорожской" группировки войск к Восточной группировке войск.

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В Институте также обратили внимание, что 14 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий заявил, что оккупанты скапливают большую группировку сил на Ореховском направлении, возможно, готовясь к возобновлению наступательных усилий в западной части Запорожской области. Лыховий сказал, что российская группировка на том направлении сравнима по численности с вражеской группировкой вокруг Авдеевки, которая, по последним оценкам Лыховия, состоит примерно из 50 тыс. бойцов.

"ISW не замечает последних индикаторов того, что российские силы намерены в ближайшее время возобновить наступательные действия в западной части Запорожской области, хотя российское командование, вероятно, заинтересовано в попытках вернуть территорию, которую украинские силы захватили во время контрнаступления летом 2023 года", – сделали заключение в ISW.

Напомним, накануне депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко сообщил, что российские войска, скорее всего, готовятся к штурму так называемого Роботинского выступления в Запорожской области.

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