- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 1 мин
Готовится большой артиллерийский контракт с Чехией: Зеленский сделал заявление
Украина ожидает 1,8 млн. снарядов 2025 года. Также готовятся переговоры с чешскими оборонными компаниями.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 1,8 миллионов артиллерийских снарядов уже в этом году.
Об этом президент сказал во время пресс-конференции.
По словам Зеленского, такое количество боеприпасов может стать "очень сильным решением" в условиях войны.
"И мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет также результативным. Мы проговаривали 1,8 миллиона снарядов. Это может быть очень сильное решение сейчас", - отметил глава государства.
Зеленский также сообщил, что завтра у него запланирована встреча с представителями чешских оборонных компаний. Подготовка к ней продолжается уже сегодня, и, как подчеркнул президент, речь пойдет о конкретных договоренностях в сфере военных поставок.
Напомним, сегодня, 4 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в Чехию. Вместе с ним его жена Елена.