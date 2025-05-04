Готовится большой артиллерийский контракт с Чехией: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 1,8 миллионов артиллерийских снарядов уже в этом году.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции.

По словам Зеленского, такое количество боеприпасов может стать "очень сильным решением" в условиях войны.

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"И мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет также результативным. Мы проговаривали 1,8 миллиона снарядов. Это может быть очень сильное решение сейчас", - отметил глава государства.

Зеленский также сообщил, что завтра у него запланирована встреча с представителями чешских оборонных компаний. Подготовка к ней продолжается уже сегодня, и, как подчеркнул президент, речь пойдет о конкретных договоренностях в сфере военных поставок.

Напомним, сегодня, 4 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в Чехию. Вместе с ним его жена Елена.