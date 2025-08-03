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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Готовится что-то большее: Жорин рассказал о ситуации вокруг Покровска

Россияне активизируют диверсионные группы, готовятся к новым наступлениям и ищут слабые места в Покровской обороне.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Покровск

Покровск / © Associated Press

Украинские силы обороны уже не менее полугода сдерживают угрозу окружения Покровска.

Об этом в эфире напомнил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в интервью "Фокусу".

По его словам, ситуация в этом направлении давно остается напряженной, однако ВСУ время от времени удается истощать врага, и это приостанавливает продвижение.

"Это не что-то новое - такая угроза длится не первый день", - подчеркнул Жорин.

Особую опасность, по его словам, представляют российские диверсионно-разведывательные группы, которые проникают в тыл, поражают FPV-позиции и минометные расчеты.

"Эти точки часто или слабо укреплены, или вообще не имеют активной обороны. Когда враг заходит туда, выбить его очень сложно", - пояснил он.

Жорин также отметил, что в районе Покровская Россия сосредоточила достаточное количество сил и средств.

"Это направление для них приоритетное. И даже если ресурсы временно истощены, вполне вероятно, что скоро они получат подкрепление и попытаются возобновить наступление", - подчеркнул он.

Ранее разведка Великобритании сообщила, что российская армия на протяжении последней недели совершила продвижение в направлении вокруг Покровска, чтобы окружить этот ключевой логистический узел, поддерживающий операции ВСУ на Донбассе.

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