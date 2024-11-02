"Готовится что-то глобальное": военный "Айдара" о будущем украинского фронта

Военный прогнозирует глобальные изменения на фронте, несмотря на сложную ситуацию с российским продвижением.
Командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов считает, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, Украина готовится к серьезным изменениям в ходе войны.
Об этом он написал в своем Telegram.
"Я не верю в тотальный крах нашего фронта, что-то готовится, и судя по цикличности данной войны, глобальное", – предположил Бунятов.
По его словам, панические настроения и уныние не помогут добиться положительных изменений на фронте. Каждая же неудача должна стать стимулом для большего единства и усиления помощи армии.
"Возможно, это мои влажные мечты, но опыт и некоторые видимые моменты, подсказывают обратное", — подчеркнул Бунятов, намекая на возможные положительные изменения в ситуации на фронте.
Военный призвал украинцев сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Вооруженные Силы Украины.
Напомним, военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал о критической нехватке пехотных подразделений на фронте.
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