Готовится к "перегруппировке"? Суровикин назвал ситуацию на Херсонском направлении "непростой"

Суровикин не исключается "принятие непростых решений" в Херсонской области.

"Сирийский мясник" генерал Сергей Суровикин, недавно возглавивший армию оккупантов на территории Украины признал, что ситуация под Херсоном является "непростой".

Об этом он сказал в видеообращении, которое распространили росСМИ.

Военный преступник признал возможность принятия "непростых решений".

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На этом направлении сложилась непростая ситуация. Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно усложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизни", – говорит Суровикин.

Военный преступник РФ обвинил Украину в "подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара".

Он заявил, что российская оккупационная армия обеспечит выезд населения "по готовящейся правительством России программе переселения".

"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Она уже сегодня очень непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятие непростых решений", — добавил Суровикин.

Очевидно под "непростыми решениями" он имел в виду очередную "перегруппировку" оккупантов, как это было на Харьковщине.

"Сирийский мясник" заверил, что "не стремится к высоким темпам продвижения" и "бережет каждого солдата".

Ранее гауляйтер Херсона Владимир Сальдо объявил об "эвакуации" местного населения на левый берег Днепра.

Напомним, генерала Сергея Суровикина Министерство обороны РФ назначило "командующим объединенной группировкой войск в Украине" 8 октября.

Военный эксперт Михаил Самусь предполагает, что за массированными ударами по Украине стоит группа российских террористов в составе главы Чечни Рамзана Кадырова, новоназначенного командующего "спецоперацией" Сергея Суровикина и руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Контрнаступление на Херсонщине: что известно

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