Готовится к псевдовыборам: Россия наспех укомплектовывает полицейские подразделения на оккупированные территории — Маляр

Замминистра обороны рассказала о комплектовании должностей в оккупационных органах.

Кремль производит комплектование должностей в "органах внутренних дел" на временно оккупированных территориях Украины, чтобы обеспечить полицейским сопровождением организацию так называемых выборов в рамках "единого дня голосования" в сентябре.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Кремль поспешно ускоряет комплектование вакантных должностей в структурных подразделениях оккупационных органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Причина такой спешки — необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях "Единого дня голосования" в сентябре", — написала Маляр.

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По словам заместителя министра обороны, проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях является нарушением норм международного права. Их результаты не будут означать ничего, кроме состава преступления организаторов и исполнителей, подчеркнула Маляр.

Отметим, российский Центризбирком назначил на 10 сентября 2023 года "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что начальник украинской разведки сообщил, что с технической стороны Россия подготовила все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС.