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Готовится к псевдовыборам: Россия наспех укомплектовывает полицейские подразделения на оккупированные территории — Маляр

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Готовится к псевдовыборам: Россия наспех укомплектовывает полицейские подразделения на оккупированные территории — Маляр

Анна Маляр объяснила, зачем РФ набирает полицейских на оккупированные территории / Фото: armyfm.com.ua

Замминистра обороны рассказала о комплектовании должностей в оккупационных органах.

Кремль производит комплектование должностей в "органах внутренних дел" на временно оккупированных территориях Украины, чтобы обеспечить полицейским сопровождением организацию так называемых выборов в рамках "единого дня голосования" в сентябре.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Кремль поспешно ускоряет комплектование вакантных должностей в структурных подразделениях оккупационных органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Причина такой спешки — необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях "Единого дня голосования" в сентябре", — написала Маляр.

По словам заместителя министра обороны, проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях является нарушением норм международного права. Их результаты не будут означать ничего, кроме состава преступления организаторов и исполнителей, подчеркнула Маляр.

Отметим, российский Центризбирком назначил на 10 сентября 2023 года "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что начальник украинской разведки сообщил, что с технической стороны Россия подготовила все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС.

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Дата публикации
Просмотры
425
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