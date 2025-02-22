Готовиться ли к массированной атаке в третью годовщину полномасштабного вторжения России: Игнат ответил

Вопрос массированной атаки в третью годовщину полномасштабного вторжения России сейчас активно обсуждают в соцсетях украинцы, а Telegram-каналы предупреждают о вероятности такой атаки.

Эту ситуацию прокомментировал в интервью Радио Свобода руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что удары врага – это то, что происходит всегда, так что привязываться к датам, 24 февраля или другой день, не стоит.

"Новый год, любая символическая дата для оккупанта или символическая дата для Украины, например, День независимости. Ожидать – мы уже ожидаем три года каждый день. Пережили разные ожидания, "Орешники" и так далее. Конечно, нужно быть готовыми", – сказал он. И добавил, что подразумевает даже курсы оказания первой медицинской помощи.

"Каждая семья, организация должна иметь какой-то план в экстренной ситуации, когда критическая ситуация наступает. Удар, будь-то "Шахед", или ракета, надо знать, где аптечка лежит, как действовать, первую помощь оказать. Тактическая медицина – это очень важно. Многие семьи записывают подростков на такие курсы, это может спасти жизнь отцу или матери. Поэтому готовиться. Мы живем в такое время", – посоветовал спикер.

Также Игнат отметил, что у оккупантов есть свой план ударов.

"Говорить о каком-то конкретном дне нельзя. Потому что у России есть свой четкий план, у них есть определенные объекты, которые хотят ударить. И планируют свои удары в соответствии с замыслами стратегическими. Также учитывают различные факторы, даже погодные условия. Это тоже очень влияет, чтобы планировать удар в тот или иной регион", – объяснил спикер.

Напомним, США и Россия снова садятся за стол переговоров.

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