Готовится ли Россия бить по Сумам артиллерией?: появилась официальная информация от Сил обороны

Артиллерия ВС РФ. / © Укринформ

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В Центре противодействия дезинформации опровергли распространенную информацию о якобы обстрелах города Сумы из ствольной артиллерии. Отмечается, что подобная информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Уточнения получили и от представителей Сил обороны, непосредственно работающих на Сумском направлении. По их словам, пока нет обстрелов Сум из ствольной артиллерии, несмотря на активные боевые действия на пограничные.

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При этом некоторые типы реактивных систем залпового огня (РСЗО), находящиеся на территории Курской области РФ, действительно могут достигать города Сумы, однако ствольная артиллерия для этого пока не применяется.

В Центре подчеркнули, что нет подтверждений, что российские войска подтягивают ствольную артиллерию в приграничную зону, где сейчас находятся их штурмовые группы и продолжаются интенсивные бои с украинскими защитниками.

Ранее сообщалось, что российская армия пытается не только наносить воздушные удары по Сумам из ствольной артиллерии.

Также напомним, 3 июня российская террористическая армия произвела обстрел центральной части города Сум, в результате которого погибли шесть человек, применив дальнобойные ракетные системы залпового огня.

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