Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Готовится ли Россия к прекращению активных боевых действий: ответ СНБО

Готовится ли Россия к прекращению активных боевых действий: ответ СНБО

Война в Украине

оккупанты не намерены останавливаться.

По состоянию на сегодняшний день Россия не делает в военном плане ничего, что свидетельствовало бы о подготовке к прекращению активных боевых действий. Она действует напротив.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Россияне наращивают воздушную компоненту и личный состав армии, пытаются обезопасить заводы ВПК, особенно производящие "Шахеды", и на них делают планы нарастить их производство", — подчеркнул он.

Ранее Коваленко подчеркнул, что Россия пытается притворяться миротворцем, но продолжает готовиться к войне.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация