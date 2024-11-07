Готовится ли Украина выйти из Курской области: военный ответил

По словам военного, "никаких намеков" со стороны командования на завершение Курской операции не было.

Курская операция Сил обороны длится уже три месяца. Недавно на фронт на Курщину приезжал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, чтобы пообщаться с бойцами и подвести промежуточные итоги операции. Но об окончании операции на Курщине не было не только официальных приказов, но даже никаких намеков.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в комментарии "Киев24".

"Наша 41 бригада работает в Курской области с самого начала операции, с начала августа. И у нас одно из самых трудных направлений – это сам город Суджа и возле него. Именно здесь мы сражаемся против 810 бригады морской пехоты российской, куда именно и передают северокорейское пополнение", – рассказал военный.

Он отметил, что главком Александр Сырский недавно приезжал в Курскую область, общался с командирами, награждал бойцов и своими глазами видел ситуацию, как она есть.

"Никаких намеков на то, что мы завтра выходим, не было. Но я напомню, это армия, это дисциплина, и как будет команда – будем выходить, будет команда – будем держаться. Мы выполняем приказы", – подчеркнул Сазонов.

По словам военного, ситуация на Курщине сейчас сложная, но хорошо уже то, что боевые действия на этом направлении продолжаются на территории врага.

"Мы держим тяжелую оборону. Да, здесь очень тяжело, продолжаются очень тяжелые бои. Враг КАБы использует, сносит все. Использует пехотные штурмы. Он разрушает Курскую область, свою собственную, разрушает так, как разрушал и разрушает Донбасс. Здесь эти населенные пункты похожи на Соледар, на Бахмут, на Авдеевку, на Угледар – их просто стирают. Но лучше пусть их уничтожают на Курщине, чем на Сумщине. И об этом наши бойцы и командиры, с кем я общаюсь, все говорят: Кирилл, мы сражаемся не на Сумщине, а именно на Курщине, и это очень важно", — заметил Кирилл Сазонов.

Напомним, Сырский раскрыл главную цель Курской операции ВСУ. По его словам, потери врага на Курском направлении превысили 20 тысяч человек.

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