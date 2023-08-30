Готовиться ли украинцам к массированным атакам осенью: что говорят в Воздушных силах

В Воздушных силах предполагают, что оккупанты делают ставку во время атак на отечественные "Шахеды".

Россия может готовиться к массированным атакам по Украине осенью, но будут ли они и насколько интенсивными — спрогнозировать трудно.

Об этом рассказал в интервью Общественному пресс-секретарю Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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"Я думаю, они будут пытаться попасть повсюду. Вопрос в том, хватит ли им средств. Видимо, ставка будет делаться на "Шахеды", потому что они уже открыли производство, а это уже говорит о чем? Что их создать легче, скорее дешевле", - считает он.

Представитель ПС подчеркнул, что украинские предприятия тоже производят оружие, поэтому Украина готова к ударам врага.

"Трудно понять, сколько у них — возможностей и что будет происходить в России. Мы будем наблюдать, что там будет происходить. Наши оборонные предприятия что-то да и делают полезное, и будем надеяться, что нам будут давать то, что нам нужно", — сказал он.

Ранее военно-политический эксперт Александр Коваленко оценил, ждать ли массированных атак РФ во время отопительного сезона.

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