Готовится ли враг к новому масштабному наступлению: в разведке дали ответ

ГУР известно о планах врага: несмотря на погодные условия, враг и сейчас пытается улучшить свое тактическое положение.
Разведке известно о наступательных планах российских оккупантов.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.
"ГУР известно о планах врага. Несмотря на погодные условия, враг и сейчас пытается улучшить свое тактическое положение. В частности, мы говорим о Бахмуте и Марьинке, и в целом ситуацию на востоке. Но, если говорить в целом обо всей линии фронта, то в основном наблюдаем попытки перейти к обороне. Конечно, мы отслеживаем ситуацию", — отметил он.
По словам Юсова, говорить о том, что готовятся новые масштабные наступательные действия, разведка не может.
"Собственно, вот это так называемое зимнее "большое" наступление у рашистов закончилось большим пшиком", — акцентировал представитель разведки.
Напомним, в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление началось "небольшими шагами".
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