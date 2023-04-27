Готовится ли враг к новому масштабному наступлению: в разведке дали ответ

ГУР известно о планах врага: несмотря на погодные условия, враг и сейчас пытается улучшить свое тактическое положение.

Разведке известно о наступательных планах российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

"ГУР известно о планах врага. Несмотря на погодные условия, враг и сейчас пытается улучшить свое тактическое положение. В частности, мы говорим о Бахмуте и Марьинке, и в целом ситуацию на востоке. Но, если говорить в целом обо всей линии фронта, то в основном наблюдаем попытки перейти к обороне. Конечно, мы отслеживаем ситуацию", — отметил он.

По словам Юсова, говорить о том, что готовятся новые масштабные наступательные действия, разведка не может.

"Собственно, вот это так называемое зимнее "большое" наступление у рашистов закончилось большим пшиком", — акцентировал представитель разведки.

Напомним, в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление началось "небольшими шагами".

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