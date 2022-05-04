Готовность РФ нанести удары с Черного моря и 47 погибших российских военных: какая ситуация на юге Украины

Готовность РФ нанести удары с Черного моря и 47 погибших российских военных: какая ситуация на юге Украины

Враг нанес очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины, на юге, в частности, по Одесщине и Кировоградщине.

В течение суток на Херсонском и Николаевском направлении противник продолжал инженерное усовершенствование своих позиций, активных наступательных действий не вел, но обстреливал артиллерию и бронированную технику.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

Со вчерашнего дня в городе Токмак, в Запорожье оккупанты начали массовое пошив и переодевание своих военнослужащих в форму Вооруженных Сил Украины. Не исключено осуществление провокативных действий такими "разрядными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения.

Между тем, действиями украинских мобильных противотанковых групп обеспечен контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины.

Общие вражеские потери за сутки составили 47 российских военных и 15 единиц техники, среди которых 2 беспилотника-разведчика, радиолокационная станция и дизель-генератор, 2 зенитно-ракетных комплекса и 8 единиц автомобильной техники. Также уничтожены 7 составов, колонна противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Враг нанес очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины, на юге, в частности по Одесщине и Кировоградщине.

Двумя выпущенными из Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, погибли и ранены.

Еще три ракеты, направленные на Одесщину, были сбиты силами ПВО.

Повторяя атакуя Одесщину, враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет.

Корабельная группировка черноморского флота России находится в готовности, чтобы наносить удар по территории Украины.

"Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничные, доверяйте только официальным достоверным источникам информации, верьте в силы обороны и нашу общую Победу. Врага преодолеваем вместе! будет Украина!", — говорится в сообщении.

Добавим, что 3 мая в Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.

Вечером 3 мая кафиры обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы.

Кроме того, российские кафиры впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью.

Также российские войска нанесли ракетный удар по Арцизу в Одесской области.

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