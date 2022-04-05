Готовы к увольнению: в РФ опрашивают преподавателей военных училищ о готовности принять участие в "спецоперации"

Готовы к увольнению: в РФ опрашивают преподавателей военных училищ о готовности принять участие в "спецоперации"

Командование вооруженных сил РФ пытается восполнить потери личного состава.

В западном военном округе Российской Федерации, с целью комплектования подразделений, понесших потери на территории Украины, проводятся мероприятия скрытой мобилизации, сообщает Генеральный Штаб ВСУ.

Кроме того, командование вооруженными силами РФ пытается пополнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений.

"В Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции" за пределами российской федерации. Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к "выполнению задач" и готова к увольнению с военной службы", – отметили в Генштабе.

Россия поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается экспортировать ее в другие государства благодаря пропаганде и коррупции.

Кроме того, РФ провоцирует глобальный продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и других странах.

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