Готовы ли российские войска атаковать Украину: пограничники оценили угрозу по состоянию на данный момент

Что касается ситуации в Беларуси, то пограничники не замечают у украинской границы перемещение военной техники или личного состава.

Пограничники не фиксируют на украинско-российской границе мощную ударную группировку, наличие которой могло бы означать готовность к наступлению.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко во время телемарафона в пятницу, 3 февраля.

"Там (на российско-украинской границе – ред.) мощной ударной группировки, к счастью, пока не отмечается. Однако Россия продолжает свои террористические действия, ежедневно обстреливая границы Украины – и по Черниговщине, и по Сумской области, и по части Харьковской области", – сказал он.

Относительно ситуации в Беларуси, Демченко сообщил, что они не замечают у украинской границы перемещение военной техники или личного состава российских или белорусских подразделений.

Россия готовится к реваншу

Во время нового наступления Россия может первыми бросить в бой наемников ПВК "Вагнер" и боевиков "ЛДНР", так что они могут просто исчезнуть с арены боевых действий. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. После уничтожения, по его мнению, РФ отправит в наступление более ценных и более или менее укомплектованных десантников.

Что касается даты нового большого наступления РФ, то это может произойти около 24 февраля, считает украинский министр обороны Алексей Резников. Направлениями вражеской атаки могут стать север, юг и восток, предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Потери россиян на 3 февраля: минус 840 военных, 4 танка и самолет

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