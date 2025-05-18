Солдаты РФ

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Многие украинцы и их европейские союзники обвинили президента США Дональда Трампа в том, что он предложил Кремлю слишком много уступок для обеспечения скорого мирного соглашения. Для многих русских солдат и их националистических поклонников мирные предложения Вашингтона слишком скудны.

Об этом пишет The New York Times.

Россияне устали

В интервью 11 российских солдат, которые воюют или воевали в Украине, выразили глубокий скептицизм по поводу дипломатических усилий, которые в пятницу привели к первым прямым мирным переговорам за три года, но были короткими и малорезультатными. В телефонном разговоре солдаты заявили, что отвергают безусловное прекращение огня, предложенное Украиной, добавив, что российские войска должны продолжать боевые действия по крайней мере до тех пор, пока не захватят все четыре южных и восточных украинских региона, на которые претендует Кремль, но только частично контролирует.

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"Эти интервью являются редким свидетельством морального духа российских военных, подчеркивая внутренние вызовы, с которыми столкнется президент России Владимир Владимир Путин, завершив войну на условиях, которые не отвечают его максималистским целям. Требования солдат также свидетельствуют о том, что поспешная аннексия господином Путиным четырех украинских регионов, значительная часть населения воспринимала бы что-либо меньшее как поражение», — говорится в материале.

Основные мнения русских солдат:

все устали и хотят домой;

"Но мы хотим захватить все регионы, чтобы нам не пришлось бороться за них в будущем. Иначе, все ли парни погибли зря?", - сказал Сергей, призванный российский солдат, воюющий на востоке Донецкой области.

в РФ вернутся убийцы, которых лучше не раздражать;

«Вы понимаете, что значит для страны иметь миллион людей, которых научили убивать, не боясь крови? Миллион разъяренных убийц — это достаточно серьезная проблема, если они сочтут наших правителей людьми, которые не на их стороне», — сказал Дмитрий, который воевал в Украине за российское военизированное формирование до октября.

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трудно соединить личное желание мира и истощение от войны с потребностью осмысления своих жертв через победный результат для России;

«Я посреди всего этого беспорядка, и, честно говоря, я устал от этого. У меня больше нет желания вариться в этом супе», — отметил один из опрошенных.

нехватка отпусков, коррупция среди начальства и безразличие своих соотечественников Некоторые солдаты обвинили военное командование своей страны и бизнесменов в противодействии мирному соглашению, поскольку они получают выгоду от бума государственных расходов во время войны.

о солдатах РФ все забыли;

«Недавно кто-то послал мне видео: девушки, парни танцуют, тусуются в барах, гуляют до утра. Тем временем идет война. Все о нас забыли. Мы давно перестали быть для кого-то героями»,— сказал Андрей, русский солдат-добровольец в Донецке.

контроль над спорными территориями является неотъемлемой военной целью для многих российских военнослужащих и их сторонников;

Мы показали свою силу. Весь мир сражается против нас, и они не продвигаются далеко. Я не хочу видеть никаких уступок, потому что видел цену каждой горсти земли», — сказал Евгений, российский солдат-контрактник, воевавший в Украине до декабря 2023 года.

В NYT отмечают: после трех лет боев российские войска почти полностью контролируют только одну область – Луганскую. В других трех областях – Донецкой, Херсонской и Запорожской – Россия контролирует от 65 до 75 процентов территории.

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"В течение большей части войны украинское правительство категорически отказывалось отдавать территории России, требуя возвращения к международно признанным границам страны и настаивая на гарантиях безопасности перед согласием на перемирие. В последние месяцы президент Украины Владимир Зеленский смягчил свою позицию, согласившись на предложенное прекращение огня без гарантий безопасности, предположив, что оно уже предупреждает, что оно уже предупреждает, что оно уже предупреждает, что оно будет предупреждено, что предусматривает, что он уже согласился на предложенное прекращение территорий территории, гарантируя уже гарантирующую безопасность, предположив уже предупреждение на предложенную прекращение территории, гарантируя уже гарантированную территорию территории территории гарантий безопасности, предположившей уже на территорию территории гарантий безопасности, предположив уже, что он предупредит, что он уже согласился на предотвращение территорий территории территории гарантий безопасности предусмотренной уже предложению на предложенное прекращение огня без гарантий безопасности" под оккупацией России», — отмечают аналитики.

Это предложение о фактической заморозке конфликта вдоль нынешней линии фронта многие в Украине и на Западе рассматривают как большую уступку Кремлю, которая оставляет миллионы украинских граждан на произвол судьбы под оккупацией и, как они опасаются, легитимирует и вознаграждает российскую агрессию.

перемирие не удовлетворит значительную часть российского общества из-за убеждения, что их страна ведет экзистенциальный конфликт против Запада, который не закончится до капитуляции Украины

Если сейчас не будет прекращения огня, нам нужно продолжать до конца. Потому что если мы этого не сделаем, рано или поздно – через пять или десять лет – снова будет война», — сказал Николай, российский солдат в Украине.

Киев и его союзники выражали те же опасения, утверждая, что мирное соглашение без гарантий безопасности Запада для Украины приведет к новому российскому вторжению в будущем.

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Путин предстает перед серьезными трудностями

С самого начала г-н Путин заявлял, что целями его вторжения является «демилитаризация и денацификация» Украины, предусматривающая устранение демократически избранного правительства в Киеве; предотвращение вступления Украины в альянс НАТО; и защита русскоязычного населения Украины, которое, по ложным словам Кремля, столкнулось с геноцидом.

Опрос, проведенный в России в середине апреля независимой социологической компанией Chronicles, показал, что почти половина респондентов не поддержат мирное соглашение, не отвечающее этим начальным целям. Такие опросы показывают трудности, с которыми столкнется Путин, представив российскому обществу действующий статус-кво в Украине как победу.

Немногие в России ожидают, что Путин, имеющий абсолютную власть, заплатит немедленную политическую цену за любое мирное соглашение. Его контроль над СМИ страны позволил бы ему представить любой результат как успех, по крайней мере, сначала. Но неубедительная победа может в конце концов перерасти в недовольство, которое подкармливало мятеж военизированных сил Вагнера в 2023 году.

«Конечно, я хочу прекращения огня, потому что даже плохой мир лучше доброй войны. Но мы также сделали такой большой шаг вперед, что сейчас не можем остановиться. Иначе это все игра? Неужели Владимир Владимирович Путин сыграл в небольшую игру, убил миллион людей, и все хорошо? Я думаю, что это было бы не такое уж хорошее правительство», – добавил бывший солдат военизированных формирований.

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Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о результатах так называемого СВО, нуждающегося в его государстве. В частности, не обошла вниманием якобы "защиту русскоязычных жителей Украины".

"Достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. Это результат - это устранение причин, вызвавших этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, и мы всегда говорим, и которые мы всегда говорим" и считают Россию своей родиной”, - заявил Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.