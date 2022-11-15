Готовы защищать восточный фланг НАТО: Кулеба призвал предоставить Украине самолеты и ПВО

Кулеба призвал Альянс предоставить Украине современные самолеты, такие как F-15 и F-16, а также системы ПВО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил НАТО провести саммит и пригласить туда Украину.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

По словам Кулебы, Украина подтверждает свою полную солидарность с Польшей и готова оказать необходимую поддержку.

" Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным. Среди ближайших действий: саммит НАТО с участием Украины для разработки дальнейших совместных действий, что заставит Россию изменить свой курс на эскалацию", — отметил министр иностранных дел.

Кулеба призвал Альянс предоставить Украине современные самолеты, такие как F-15 и F-16, а также системы ПВО, чтобы ВСУ могли перехватывать любые российские ракеты.

"Сегодня защищать небо Украины означает защищать НАТО", — подчеркнул он.

Глава МИД заверил западных партнеров, что Украина готова и дальше вносить вклад в коллективную евроатлантическую безопасность и защищать восточный фланг НАТО — даже несмотря на то, что мы еще не являемся членами Альянса.

" Имея всю необходимую технику, мы сможем защитить как украинское небо, так и небо наших соседей", — подытожил министр.

Напомним, что вечером, 15 ноября, взрывы прогремели в пограничном селе в Польше вблизи украинской границы — Пшеводуве. По предварительной информации, туда прилетели российские ракеты или их обломки. В результате атаки погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

Позже в польских СМИ появилась информация, что возле Томашева в небо поднялись военные самолеты.

США, Великобритания, Германия и НАТО заявили, что изучают все обстоятельства инцидента. А в России открестились от того, что их ракеты упали на территорию Польши.

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