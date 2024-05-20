Готовясь к наступлению РФ, Украина тайно перебросила войска на Харьковщину – Sky News

Источник издания сообщил, что ситуация в области стабилизировалась, но предупредил: "Мы не знаем, как долго это может длиться".

Украина скрыто перебросила дополнительные войска на Харьковщину за несколько дней до того, как российские оккупанты во второй раз с начала войны попытались прорваться в Харьков 10 мая.

Об этом сообщает Sky News.

Как рассказал изданию командир артиллерийского подразделения 57-й бригады, его пушки даже вели огонь по российским войскам за день до наземного вторжения врага в северо-восточный район Харьковщины, которое началось 10 мая. Военный отметил, что силы "нагло" скапливались на российской стороне границы.

Также читайте Оккупанты продвинулись возле десяти населенных пунктов – DeepState

"Мы били по танкам на границе… это уже была настоящая война", – сказал боец Александр с позывным "Черный".

Командир второго артиллерийского подразделения также подтвердил, что бригада заранее была переброшена для укрепления обороны на этом направлении.

Сообщается, что ранее украинские войска держали оборону в районе Купянска и Харькова.

Читайте главные новости дня:

В статье указывается, что эти комментарии дают представление о том, как Украина заранее пыталась набрать силы, чтобы противостоять наращиванию Россией сил вдоль длинной северо-восточной границы.

"Но этого шага было далеко не достаточно, чтобы предотвратить самое большое нападение на Украину с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение почти два с половиной года назад", – говорится в публикации.

Украинский источник описал первые несколько дней наступления на Харьковщину чуть больше недели назад. Как сообщил собеседник, были моменты, когда он опасался, что "мы потеряли линию фронта".

Источник сообщил, что ситуация стабилизировалась, но предупредила: "Мы не знаем, как долго это может длиться".

Напомним, как сообщили в Институте изучения войны 20 мая, российские войска продвинулись в Волчанске в Харьковской области вдоль ул. Гагарина и на южный (левый) берег реки Волча под ныне разрушенным мостом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бои за Волчанск: эти кадры войдут в историю!

Читайте также: