"Готовят дополнительные рефрижераторы для хранения трупов": Зеленский обратился к российским военным

Президент Владимир Зеленский обратился на русском языке к военным РФ, заявив, что их командование готовится к новым большим потерям, но каждый солдат может спасти свою жизнь – лучше выжить в России, чем погибнуть в Украине.

Российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи военных будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении 30 апреля.

"Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям. В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей. Со слабой мотивацией. Со слабым боевым опытом. Они просто хотят подобрать нужное количество. Чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения", – рассказал президент Украины.

Он подчеркнул – российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи их солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели.

"Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным?" – сказал Зеленский.

Он заверил, что российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что их ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать.

"И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые плановые потери ожидаются генералами. Каждый российский солдат может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", — резюмировал глава государства.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вскоре российские войска уже не смогут идти в наступление и вынуждены будут перейти к обороне.

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