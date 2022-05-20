Готовят к мобилизации: оккупанты вывозят из Мариуполя мужчин в фильтрационные лагеря

Российские оккупанты начали массово вывозить из Мариуполя мужчин в фильтрационные лагеря. Там принудительно вывезенных готовят к мобилизации в так называемую "армию ДНР".
Это связано с большими потерями оккупантов в войне и провалом так называемого призыва в оккупированном Донецке.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях Безымянное/Казацкое Новоазовского района возросло с 2 тыс. мужчин до 3-4 тысяч. Оккупанты продолжают практику вывоза мужчин из Мариуполя в эти фильтрационные лагеря. При этом, ни одного мариупольца в течение 5-ти недель с лагеря не освобождены", – говорится в сообщении.
Андрющенко также проинформировал, что в лагерях на мариупольцев оказывают психологическое давление, чтобы сломать их морально. В частных разговорах оккупанты заявляют, что мужчин готовятся мобилизовать в "армию" так называемой "Донецкой народной республики".
Напомним, общая мощность снарядов, которые российские оккупанты выпустили по Мариуполю, в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму.
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