Готовят ли оккупанты наступление из Беларуси: эксперт назвал направления, откуда идут на Украину мобилизованные россияне

Российские мобилизованные из Беларуси двигаются в двух направлениях.

Наступление на Киев армии РФ с территории Беларуси все еще возможно, но маловероятно.

Об этом "24 каналу" рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, скорее всего, россияне выбрали другие направления для своего движения. Их мобилизованные в количестве 150-200 тыс. заходят в Донбасс. Они двигаются преимущественно по двум направлениям: со стороны Ростова-на-Дону через Таганрог – Мариуполь. А дальше разделяются. Часть трогается на Бердянск, Роды, Токмак, Мелитополь. А часть начала подниматься к северу в сторону Донецка. В настоящее время преимущественно подпитывается Донецкий регион – Бахмутское направление в Лисичанск.

"Мобилизационные ресурсы, которые есть у россиян, будут подпитывать именно Донецкий фронт. Мы сейчас это видим — это происходит почти каждый день", — сказал Свитан.

По его информации, последние две недели декабря 2022 усиливались южный и юго-восточный фронты.

"Вряд ли россияне будут наступать из Беларуси. В таком латентном виде там все и останется", – сказал Свитан.

В то же время точно известно, что российских новобранцев обучают белорусские инструкторы. Поэтому оккупанты могут использовать Беларусь для обучения своих мобилизованных.

"Белорусская армия немногочисленна, но полигоны у них более или менее неплохие. На них могут учиться более 10 — 15 тысяч человек в течение 1-2 месяцев", — считает военный эксперт.

Белорусские инструкторы "доводят мобиков" до определенного уровня подготовки: учат себя вести за оружием, определенной техникой (технику предоставляет также белорусская сторона).

"А боевые слаждения они уже проходят с боевыми командирами, которые берутся с фронтов. И дальше уходят на линию фронта", – подчеркнул полковник ВСУ.

По словам Свитана, постоянно происходящее движение россиян-мобилизованных – это ротационное движение,

– говорит Свитан.

По его словам, уже из Беларуси более или менее подготовленные войска батальонами заходят на Донбасс через Валуйки. А из центральных частей России военные заходят через Ростов-на-Дону.

"Именно такой батальон зашел в Макеевку, в 19 бурса. Я сам – макеевский, поэтому прекрасно знаю этот район. Это здание ПТУ стояло отдельно, и батальон там расположили. Разумеется, наша разведка увидела это и туда прилетел пакет HIMARS. Там этот батальон" задвухсотили", – объяснил он.

Отметим, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов говорил: самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко боится непосредственно вступать в войну против Украины и не допустит этого.

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