Готовят ли оккупанты побег из Крыма: в ОК "Юг" объяснили действия врага

Перемещенным с полуострова оружием и техникой захватчики, вероятно, планируют усилить свои группировки на других направлениях перед контрнаступлением ВСУ.

Выводы о планах побега оккупантов из Крыма делать рано, несмотря на то, что они перебросили с полуострова свою бронетехнику и артиллерию в другие районы.

Об этом рассказала руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает "24 канал".

По ее словам, пока не стоит делать оптимистичных прогнозов по поводу "жеста доброй воли" захватчиков из Крыма. Гуменюк напомнила, что предыдущие такие "жесты" россиян были спровоцированы очень мощной и тщательно спланированной работой украинских войск.

"Оккупанты на эти "жесты" пошли лишь тогда, когда осознали, что перспектив у них уже нет. Поэтому той ниточкой, которая еще соединяла их с какими-либо более-менее перспективами выживания, они и пользовались", — объяснила представитель Сил обороны юга.

Так, она привела пример и Антоновским мостом, по которому оккупанты бежали из Херсона на левобережье области. Вспомнила Гуменюк и бегство вражеских катеров с острова Змеиный.

"Поэтому мы не говорим о "жесте доброй воли". Мы говорим о том, что они, вероятнее всего, эти маневры совершили с целью усиления на определенных направлениях", — пояснила представительница ВСУ.

Она уточнила, что речь идет об усилении сил противника на Запорожском направлении и закреплении на Херсонском направлении, чтобы сдержать хотя бы первую волну наступления украинских войск.

"В любом случае, мы продолжаем контрбатарейную борьбу, надеясь на помощь движения сопротивления и эффективную работу нашей разведки для того, чтобы мы четко знали, куда они переместились и как нам нужно работать", — рассказала Гуменюк.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты в Крыму готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ. Там также сообщили, что по данным со спутниковых снимков, россияне перебросили с полуострова бронетехнику и артиллерийские системы в неопределенный район.

Напомним, комментируя несколькими днями ранее частые взрывы в Крыму, Гуменюк сказала — на этом этапе можно констатировать, что сезон "бавовны" начат.

Гуменюк также информировала, что контрнаступление Украины уже происходит небольшими шагами и заключается в том, что ВСУ уничтожают места расположения и склады с боеприпасами противника, таким образом минимизируя мощности захватчиков.

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