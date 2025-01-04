Готовят ли россияне наступление на Запорожском направлении: ответ военного

На Запорожском направлении россиянам негде закрепиться на фронте, потому что вражеская артиллерия и авиация все уничтожает. Запорожье находится под огневым влиянием, и россияне к нему пытаются двигаться.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Константин Денисов, спикер легиона "Свобода".

"Их ДРГ постоянно хотят где-то заскочить. Ну, так — заскочили, посмотрели и обратно уходят. То есть не получается закрепиться у них", — сказал он.

По его данным, причиной этого является то, что оккупанты накануне все уничтожают на своем пути.

Напомним:

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны направят на Запорожское направление дополнительное оружие и технику.

Владислав Волошин, спикер Сил обороны юга, заявил, что войска страны-агрессора РФ активно готовятся к штурмовым действиям на некоторых участках линии разграничения на южном направлении 29 октября 2024 года, он заявлял, что на юге Украины находится около 200 тысяч военных РФ.

Аналитики DeepState сообщили, что российские войска пока не демонстрируют активности, указывающей на подготовку к "большому наступлению на Запорожье". Основные действия врага сосредоточены в пределах Донецкой области, уверяли аналитики.

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