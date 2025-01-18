Готовят новый удар: военный рассказал, когда россияне могут обстрелять Украину

Россия может нанести новую атаку на Украину во время инаугурации Дональда Трампа. Однако угроза от врага, а именно ракетные удары, является постоянным явлением. Это касается всей территории Украины и является главным, что сегодня нужно понимать.

Такое мнение высказал военный эксперт, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире КИЕВ24.

По его словам, оккупанты спешат атаковать, ведь не знают, наложат ли на них санкции или, какие военные объекты поразят Силы обороны.

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"Враг спешит и это особенно сегодня было продемонстрировано во время ракетной атаки в ночь на 18 января. Все понимаем, что цели были выбраны раньше времени. И спешил потому, что он не знает, что произойдет на следующую ночь", — пояснил Братчук.

Он добавил, что россияне используют баллистику постоянно и могут привязать атаку ко дню инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Здесь без конспирологии понятно, что все к этому привязано. И собственно этот террор, сделанный для того, чтобы с ним (Путином – ред.) садились за стол переговоров, чтобы с ним считались", – подытожил эксперт.

Напомним, россияне утром, 18 января, атаковали баллистическими ракетами Киев. В результате атаки погибшие мирные жители и разрушения. Из-за поврежденной водопроводной магистрали во многих домах нет воды, на месте работали аварийные бригады "Киевводоканала".

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