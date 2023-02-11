Готовят проект "Вторая Украина": Данилов прокомментировал предложение России по переговорам

По словам секретаря СНБО, россияне сегодня реанимируют политтехнологов времен Януковича и уже начинают свою грязную работу на территории Украины, чтобы принуждать нас к ситуации двух Корей.

В России заявили, что готовы к мирным переговорам с Украиной, но без каких-либо предварительных условий и "на основе существующей реальности".

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал предложение РФ в эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона "Єдині новини".

"Что касается предложения этого хлопа из Москвы. Это уже не первый вброс. У них сейчас идет работа над проектом "Вторая Украина", – отметил Данилов.

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По словам секретаря СНБО, россияне сегодня реанимируют политтехнологов времен Януковича и уже начинают свою грязную работу на территории Украины, чтобы "принуждать нас к ситуации двух Корей".

"Некоторые деятели, фамилии которых никогда не называются, которые были под личиной ОПЗЖ, а затем заново перекрасились, они сидят сейчас в Монако и это сопровождают. Поверьте, никакой "Второй Украины" не будет", — подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, в Москве снова заговорили о переговорах с Украиной, впрочем, на новых условиях.

В то же время США убеждены, что власть в Киеве и украинский народ сами должны решать, когда настанет момент говорить с Москвой о мире.