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Готовят провокации: россияне заявили об остановке всех блоков ЗАЭС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1388
Время на прочтение
1 мин
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Готовят провокации: россияне заявили об остановке всех блоков ЗАЭС

Фото: Энергоатом

Федоров призвал жителей избегать массовых скоплений.

Российские захватчики заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской атомной электростанции. Это может свидетельствовать о подготовке новых провокаций на территориях временно захваченных территорий.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Он считает, что это может быть очередная провокация с целью обвинить Вооруженные силы Украины.

"Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ", — написал он.

Федоров призвал жителей избегать массовых скоплений и держаться подальше от мест пребывания окупантов.

Представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ОП «Запорожская АЭС».

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Дата публикации
Просмотры
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