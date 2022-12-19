Готовят стратегические резервы: военный эксперт ответил, когда россияне начнут новое наступление

В настоящее время УСУ имеют два потенциальных направления для ударов.

Россияне могут готовить стратегические резервы для нового наступления, которое, по мнению военного эксперта Игоря Романенко, начнут в конце зимы – в начале весны.

Об этом генерал-лейтенант Романенко рассказал 24 канала.

"До этого времени у украинской стороны будет окно возможностей, чтобы повлиять на ситуацию на юге и на востоке", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас украинские бойцы имеют два потенциальных направления для ударов – в Запорожье и Херсонщине.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает наиболее перспективным с военной точки зрения Запорожское направление.

"Нанеся удар там, можно расколоть систему обороны врага на Юге со всеми негативными последствиями для южной группировки его войск. Россияне и сами это понимают, поэтому пытаются проводить соответствующие антимеры для укрепления обороны", – сказал он.

Романенко добавил еще одно направление из Херсона на Скадовск.

"Если нанести удар там, то группировка противника, сосредоточенная в районе Каховки и Новой Каховки, окажется в оперативном окружении. Оккупанты также видят такую возможность, и попадать в эту ситуацию не хотят", — отметил он.

Эксперт также объяснил, что подобные действия заставят врага самостоятельно выводить свои войска в Крым или на территорию России.

"Такой подход является проявлением профессионализма действий в ВСУ. Это не стратегия нашествия, которое используют россияне", – добавил Романенко.

По его словам, эти направления для потенциальных ударов формируют картину ответных перспективных действий.

Поэтому нужно доверять командованию ВСУ, которое постоянно анализируют разведданные.

Добавим, что армия РФ имеет ограниченные запасы качественной техники, но устаревшего вооружения очень много.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат для наступления.

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