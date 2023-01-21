"Готовят удары по "центрам принятия решений": Фейгин ответил, зачем в Москве устанавливают ПВО

В Москве на крышах админпостроек установили ПВО. В ISW предположили, что Кремль планирует создать информационный повод и подготовить россиян к затяжной войне. Впрочем, российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин иного мнения.

По словам Фейгина, если бы Кремль преследовал исключительно пропагандистскую направленность, то нашел бы другие более мягкие способы, поскольку россияне и так "покорно идут на фронт".

Об этом российский оппозиционер рассказал "24 каналу".

"Вероятно, оккупанты хотят ударить по Банковой..."

"Я думаю, они готовят удары по "центрам принятия решений" в Украине. Они хотят ударить по Банковой, убить Зеленского, но понимают, что это не останется безнаказанным", – предположил российский правозащитник.

По мнению Фейгина, в Кремле понимают, что за ответные действия может "хорошо прилететь обратно". А Владимир Путин – мнительный, даже возле своей резиденции в Ново-Огарево установил системы ПВО.

Да, все, что касается ударов по украинской "инфраструктуре принятия решений" будет хорошо продаваться в России, отметил оппозиционер. Поэтому Кремль, по его мнению, готовится заранее плотно разместить средства противовоздушной обороны. Кроме того, россияне, вероятно, боятся украинских дронов.

"Они реально готовятся, это — не притворная акция"

"Они реально готовятся, это — не притворная акция. Они конечно параноики и боятся всего, но они собираются интенсифицировать кампанию, поэтому появление таких средств является свидетельством того, что они действительно собираются воевать уже именно с "центрами принятия решений", — подытожил российский правозащитник.

Напомним, в Москве на административные здания начали устанавливать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для противовоздушной обороны. В частности, он появился на крыше Минобороны, расположенной ориентировочно в двух километрах от Кремля.

ПВО в Москве, исторический "Рамштайн", новое наступление России и предупреждение для Украины - Мусиенко

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