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Готовят янычар: подростков с оккупированных территорий вывезли на военные сборы в РФ (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Готовят янычар: подростков с оккупированных территорий вывезли на военные сборы в РФ (фото)

Украинские подростки на так называемых "военно-патриотических сборах" в РФ / Фото: t.me/mrplSprotyv

Юношей с оккупированных территорий россияне обучают военному делу, чтобы потом сделать из них "пушечное мясо".

Из оккупированной Донетчины и Запорожья российские захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемого "военно-патриотических сборов".

Об этом сообщает Telegram-канал "Маріуполь.Спротив" со ссылкой на информацию из пропагандистских пабликов.

"Это очень опасный тренд. Очередная новость об украинских детях, которых оккупанты готовят умирать на войне", — говорится в сообщении.

В Пензе украинские подростки с 1 по 18 августа проходят так называемые военно-патриотические собрания в лагере "Гвардиец". Юношей учат военному делу, чтобы сделать из них янычар и отправить как "пушечное мясо" на фронт.

Украинские подростки на так называемых
Украинские подростки на так называемых "военно-патриотических сборах" в РФ / Фото: t.me/mrplSprotyv

"Детей также свозили в Саранск, где под "песни" Газманова промывали мозги "патриотическими" экскурсиями по историческим местам "русской славы", — говорится в паблике.

Украинские подростки с оккупированных территорий в Саранске / ©
Украинские подростки с оккупированных территорий в Саранске

Ранее россияне вывезли в "военную академию" в Костроме (РФ) около 80 старшеклассников с оккупированных территорий Луганской области.

Также сообщалось, что на оккупированных территориях Запорожской области гауляйтерам приказали вывезти более 10 тысяч местных детей на так называемый "отдых" в РФ. Там детям должны промыть мозги российской пропагандой.

Нацполиция вместе с СБУ проверяют информацию о перемещении и депортации 19549 детей из Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

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Дата публикации
Просмотры
1056
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