Готовят янычар: подростков с оккупированных территорий вывезли на военные сборы в РФ (фото)

Юношей с оккупированных территорий россияне обучают военному делу, чтобы потом сделать из них "пушечное мясо".

Из оккупированной Донетчины и Запорожья российские захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемого "военно-патриотических сборов".

Об этом сообщает Telegram-канал "Маріуполь.Спротив" со ссылкой на информацию из пропагандистских пабликов.

"Это очень опасный тренд. Очередная новость об украинских детях, которых оккупанты готовят умирать на войне", — говорится в сообщении.

В Пензе украинские подростки с 1 по 18 августа проходят так называемые военно-патриотические собрания в лагере "Гвардиец". Юношей учат военному делу, чтобы сделать из них янычар и отправить как "пушечное мясо" на фронт.

Украинские подростки на так называемых "военно-патриотических сборах" в РФ / Фото: t.me/mrplSprotyv

"Детей также свозили в Саранск, где под "песни" Газманова промывали мозги "патриотическими" экскурсиями по историческим местам "русской славы", — говорится в паблике.