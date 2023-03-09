"Готовятся бежать": в Крыму оккупанты формируют списки семей чиновников для эвакуации — ЦНС

В некоторых городах планы эвакуации окупантов и их семей уже сформированы и утверждены.

В оккупированном Крыму российские агрессоры начали составлять списки работников и семей, подлежащих эвакуации в Россию.

В частности, соответствующий план был сделан в городе Красноперекопске, сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС заявили, что подобные действия российских агрессоров свидетельствуют о том, что они уже готовятся бежать с оккупированного полуострова.

"Они не считают, что "Россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда, и не цель задерживаться в Украине надолго. при этом враг продолжает мародерство и эксплуатации украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", — отмечают в ЦНС.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские кафиры уже не первый месяц строят фортификационные сооружения и копают шансы в незаконно аннексированном Крыму.. Он уверен, что Украина не будет высаживать морской десант на оккупированный полуостров.

Кроме того, мы ранее информировали, что американский генерал Бен Годжес показал план и карту освобождения Крыма. Также он призвал союзников предоставить Украине все необходимое вооружение для того, чтобы освободить оккупированный Крым.

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