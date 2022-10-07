Готовятся бежать: в Луганской области россияне минируют объекты инфраструктуры и уничтожают важные документы

Украинская армия уже приступила к деоккупации региона.

Российские войска на оккупированной территории Луганской области готовятся к наступлению Вооруженных сил Украины и своему бегству. Оккупанты минуют инфраструктурные объекты, здания и территории.

Об этом сообщил глава Луганско ОВА Сергей Гайдай.

В Сватове россияне заминировали объекты инфраструктуры и призывают самостоятельно выезжать из захваченного города. По словам Гайдая, оккупационные органы власти в городе работают в "урезанном" формате.

"Наверное, понимая о неудобном для длительной обороны ландшафте местности, россияне решили вывезти из Сватового основные медицинские и социальные учреждения — прежде всего, оборудование", — подчеркнул глава области.

В оккупированной Кадиевке россияне массово уничтожают архивы и копии документов. Особенно тех, что содержат историю оккупации, заметил Гайдай.

"Не захватив Киев за три дня, Кремль решил постепенно уничтожать села и городки РФ. Так, недавно объявленная частичная мобилизация быстро поглощает остающиеся без мужчин небольшие населенные пункты отдаленных регионов. Призыв происходит методом облав, практически все население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы. ", – говорит глава Луганщины.

Деоккупация Луганской области

Сергей Гайдай 5 октября сообщил, что официально начата декупация Луганской области. В некоторых населенных пунктах Луганской области подняли украинские флаги. По его словам, ВСУосвободили шесть населенных пунктов в области.

На фоне заявлений Украины о начале увольнения региона оккупанты все чаще убегают из Луганской области. Военные РФ забирают машины у местных жителей, чтобы спастись от контрнаступления ВСУ. На границе России с оккупированными территориями Донбасса возникла паника, рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

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