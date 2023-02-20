Готовятся к глубокой обороне: Жданов объяснил, почему "вагнеровцы" скопились на Запорожском направлении

На днях наблюдается увеличение численности наемников в этом направлении.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил причину скопления наемников ЧВК "Вагнер" на Запорожском направлении.

Об этом говорилось в эфире Жданова на его YouTube-канале.

"Думаю, что они готовятся к глубокой обороне. Они очень боятся нашего контрнаступления в Запорожском направлении", — отметил Жданов.

Он напомнил, что численность наемников в ЧВК "Вагнер", по оценкам украинских военных, в период штурма Соледара составила 30-35 тыс. человек. На сегодняшний день считается, что численность состава частной военной компании Вагнера опустилась до своих первоначальных отметок – 6-7 тыс. человек.

"Вот такие потери они понесли. Больше наем заключенных не разрешен. Перехватило инициативу Минобороны РФ. А они пользуются возможностью вербовать, кого могут еще через свои центры и военкоматы российские — там, где им еще это позволяют", — добавил эксперт.

По его словам, "вагенировцы" пытаются на Запорожском направлении пойти в глухую оборону и сделать там укрепрайон, потому что понимают, если ВСУ прорвут их оборону, это будет означать обвал всей обороны врага.

Накануне главарь ЧВК " Вагнер " Евгений Пригожин рассказал о больших проблемах на фронте у наемников и заявил о нехватке снарядов.

В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ЧВК "Вагнер" достиг "потрясающих результатов", а также выразил желание создать собственный ЧВК.

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