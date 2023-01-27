Готовятся к годовщине: Данилов рассказал, чего ждать от оккупантов 24 февраля

Секретарь СНБО сообщил, что для Украины не является секретом информация о накоплении РФ войск и возможных направлениях их наступлений.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что для нынешних руководителей России, являющихся ментальными выходцами из Советского Союза, важно иметь хотя бы какие-то достижения к определенным сакральным датам. Поэтому вполне возможно, что новое наступление может начаться именно 24 февраля.

Такое мнение он высказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, оккупанты в первую очередь готовятся к атаке в Донецкой и Луганской областях.

"У них есть задачи относительно Донецкой и Луганской областей для того, чтобы они полностью вышли на их границы. Они уже неделю пытаются понять, что у нас с обороной. Сейчас там есть некоторое накопление войск", — сказал Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что у войск РФ много мобилизованных и "железа", поэтому ВСУ должны быть "в максимальной концентрации и готовности".

В то же время Данилов считает, что российские оккупанты не смогут повторить ситуацию февраля 2022 года и перейти в полномасштабное наступление.

"Наша страна февраля 2022 года и февраля 2023 года — это уже другая ситуация. Более того, мы не понимаем, как сейчас это может произойти. На сегодняшний день бдительность на границе и бдительность наших ВСУ в совершенно ином состоянии", — подчеркнул он.

Секретарь СНБО добавил, что для Украины не является секретом информация о накоплении РФ войск и возможных направлениях их наступлений.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что российская армия может организовать наступление на двух направлениях в Донбассе, однако оккупантам не хватает вооружения для выполнения масштабных задач

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