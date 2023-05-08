Готовятся к контрнаступлению: в Силах обороны рассказали о планах окупантов

Войска РФ принимают меры по максимальному истощению и сковыванию оборонного потенциала Украины.

Российские захватчики сосредоточили основные усилия на подготовке к отражению контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщили в Силах обороны Украины.

Оккупанты продолжают активное опрокидывание с территории РФ в районы оперативного назначения дополнительного вооружения, военной, специальной техники, а также накопления крылатых и баллистических ракет и ударных БпЛА.

"Российские захватчики продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций на временно оккупированных украинских территориях. В то же время, в отдельных направлениях враг проводит наступательные действия с целью захвата новых территорий восточных регионов Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что войска РФ принимают меры для максимального истощения и сковывания оборонного потенциала Украины, а также препятствования подготовке украинских войск к возможному контрнаступлению.

"Для этого они, в частности, активизировали использование баражирующих боеприпасов", – резюмируют в Силах обороны.

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