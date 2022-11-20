Готовятся к мести: аналитики объяснили, зачем Россия вывезла из Беларуси около сотни ракет

Российское руководство тайно перевезло из Беларуси в РФ почти 100 ракет противовоздушной обороны, что вызывает опасение, что диктатор Владимир Путин планирует начать новую масштабную атаку против Украины.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на анонимщика аналитиков.

По мнению экспертов, движение ракет С-300 и С-400 является либо признаком того, что Россия принимает меры против потенциального украинского успеха на фронте, либо еще большей жестокости — использовав грязную бомбу. В тоже время указывается, что такое оружие раньше никогда не использовалось в войне.

Издание со ссылкой на The Mirror сообщает, что с 9 по 13 ноября было зафиксировано около 20 полетов Ил-76, пролетавших из Беларуси на Запад и Южную Россию. Каждый мог быть загружен паллетами с не менее 70 ракетами.

В отчете отмечается, что оружие размещается на аэродромах в Миллерово и Ростове-на-Дону. Аналитики предполагают, что Россия может готовиться к мести за украинские успехи, а потому перемещает ракетные системы обороны, чтобы защитить свои границы от возможных ударов.

Однако в этом контексте указывается, что Россия перемещает ракеты из Беларуси, в то время как Киев призывает партнеров большей поддержки в противовоздушной обороне.

"Когда Украина продолжает бороться, возможности противовоздушной обороны становятся критическими для их будущего успеха. Интегрированная система воздушной и ракетной обороны – это то, что необходимо для отражения Украиной российских воздушных атак", – сказал американский генерал Марк Милли.

Указывается, что украинские силы преуспевают в отражении российских ракет и беспилотников, но, отмечается, ни одна система противовоздушной обороны не может заблокировать все нападения.

Что происходит в Беларуси

Белорусский режим Лукашенко принимает участие в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории РБ на Украину и Киев, в частности, пошли в наступление русские войска. Оттуда РФ запускает по Украине ракеты и иранские дроны и активно помогает Путину в войне против Украины. Сейчас существует новая угроза наступления оккупационных войск с территории Беларуси.

Так, заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов предупредил, что после бегства с правого берега Херсонской области оккупационные войска могут перебросить свои подразделения на Донбасс, Запорожское направление или попытаться совершить повторное вторжение из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Путин не изменил своих планов по войне в Украине и будет планировать новое наступление с территории Беларуси.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", из Беларуси в оккупированные Донецк и Луганск отправили танки и "Уралы", снятые со складов хранения.

В октябре Беларусь передала России 211 единиц военной техники. Среди этого – танки, БМП и грузовики. Военную технику из Беларуси перевезли в Ростовскую и Белгородскую области РФ.

Тем временем военные в Ровенской области прикрывают границу с Беларусью и готовятся к ближнему бою, они усиливают оборону на белорусской границе — обустроили глубокие противотанковые рвы и заменяли самые неожиданные участки.

В Генштабе ВСУ предупреждают, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага, который несет огромные потери.

Читайте также: