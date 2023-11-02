Готовятся к "мясным штурмам": оккупанты планируют новую атаку на Авдеевку — ISW

Вооруженные силы Российской Федерации предположительно готовятся к еще одной волне наземных атак на позиции Сил обороны Украины в районе Авдеевки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указали на то, что связанный с Кремлем российский блогер заявил о существенном замедлении темпов атак ВС РФ к северу и югу от Авдеевки. По его словам, в этом районе российские войска активно наносят удары по украинским передовым позициям и ближним тылам.

"Российские силы, возможно, проводят кампанию по перехвату украинских объектов в районе Авдеевки, но этот сильный огонь, скорее всего, является воздушной и артиллерийской подготовкой к полю перед новой волной российских атак", — говорится в отчете.

Как отмечают эксперты, еще несколько российских военных блогеров считают нынешние действия ВС РФ "подготовительной поддержкой" возможных будущих атак.

Кроме того, спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун предупредил, что российские оккупанты готовятся к "мясным атакам" в районе Авдеевки и проводят тренировки для штурмовых подразделений "Шторм-З".

Американские аналитики считают, что ВС РФ намерены перейти к лобовым атакам под руководством пехоты после артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать большие потери техники под Авдеевкой в октябре.

Ранее военный эксперт Петр Черник сообщил, что, несмотря на бешеные потери на Авдеевском направлении, враг пытается подтягивать резервы, ведь главное — выполнить приказ кремлевского диктатора. Именно огромное количество пехоты, как это было в Бахмуте, представляет собой настоящую угрозу для Авдеевки.

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