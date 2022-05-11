"Готовятся к наступлению": в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении

"Готовятся к наступлению": в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении

Враг не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и сосредоточил все усилия на Рубежном.

Российские оккупационные войска не оставляют надежд получить полный контроль над городом.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 11 мая.

"На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на получении полного контроля над городом Рубежное и проведении наступления в направлении населенного пункта Лиман", — говорится в сообщении.

Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец.

Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка.

В Генштабе добавляют, что противник продолжает обстреливать позиции украинских войск. В частности, увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

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Напомним, что в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают обстрелы "Азовстали", где находятся украинские защитники и гражданские.

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