Готовятся к наступлению ВСУ: оккупанты минируют левый берег Днепра и ставят заграждения против плавсредств

Оккупанты минируют левый берег Днепра и устанавливают заграждения против плавсредств на Запорожском направлении.

Об этом 23 мая рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

"Помимо минирования на левом берегу Днепра… наблюдается установка заграждений против лодок и плавсредств, в районах оккупированных населенных пунктов Нижний Рогачик, Днепрорудное, Большая Знаменка и Каменка Днепровская", — отметил он.

По словам Шершня, в Запорожском направлении российские захватчики ведут так называемую "активную оборону" на Новопавловском и Ореховском направлениях.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что россияне точно знают, что контрнаступление неизбежно. Однако у врага нет информации о том, как именно и где он будет происходить. Из-за этого у оккупантов – паника.

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