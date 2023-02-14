Готовятся к наступлению ВСУ: российские военные перебрасывают на оккупированные территории Запорожья "зубы дракона" (видео)

Оборонные конструкции оккупанты перевозят через город в сторону Бердянска.

Российские войска готовятся к наступлению ВСУ на временно оккупированных территориях в Запорожской области и опрокидывают туда так называемые "зубы дракона" — железобетонные конструкции, используемые армией РФ для укрепления линии обороны.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что оборонные конструкции оккупанты перевозят через город в сторону Бердянска.

Передислокацию "зубов дракона" заметили местные жители Мариуполя, сняв соответствующее видео.

Железобетонные конструкции "зубы дракона" – это квадратно-пирамидальные укрепления высотой 90-120 см. Впервые они использовались на фронте во время Второй мировой войны для укрепления линии обороны. Считается, что "зубы дракона" способны значительно усложнить передвижение танков и мотопехоты со стороны противника.

В настоящее время армия РФ пытается применить "зубы дракона" для укрепления своих оборонных позиций в Украине.

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, по мнению военного эксперта Романа Свитана, в районе Запорожья нет достаточного количества российских сил и реальной военной задачи, поэтому враг не сможет захватить город.

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