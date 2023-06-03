Готовятся к наступлению ВСУ: во временно оккупированном Мариуполе заметили объявление об эвакуации

Жителей временно оккупированного Мариуполя предупреждают о начале составления списков для эвакуации с июля. Это связано с возможной активизацией боевых действий в конце лета.

Соответствующее фото опубликовал Мариупольский городской совет.

В то же время в объявлении говорится, что местным необходимо оплатить коммунальные счета. Тем, кто отказывается платить оккупантам, угрожают административной ответственностью.



Ранее мы сообщали, что на границе с Россией в Донецкой области образовались многокилометровые пробки из-за того, что россияне на грузовиках вывозят украденное украинское зерно