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Готовятся к наступлению ВСУ: во временно оккупированном Мариуполе заметили объявление об эвакуации

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
422
Время на прочтение
1 мин
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Готовятся к наступлению ВСУ: во временно оккупированном Мариуполе заметили объявление об эвакуации

Объявления об эвакуации распространяются в Мариуполе / Фото: t.me/mariupolrada

Оккупанты боятся возможной активизации боевых действий в конце лета.

Жителей временно оккупированного Мариуполя предупреждают о начале составления списков для эвакуации с июля. Это связано с возможной активизацией боевых действий в конце лета.

Соответствующее фото опубликовал Мариупольский городской совет.

В то же время в объявлении говорится, что местным необходимо оплатить коммунальные счета. Тем, кто отказывается платить оккупантам, угрожают административной ответственностью.


Ранее мы сообщали, что на границе с Россией в Донецкой области образовались многокилометровые пробки из-за того, что россияне на грузовиках вывозят украденное украинское зерно.

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Просмотры
422
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