Готовятся к обороне: для чего оккупанты "эвакуируют" гражданских из Луганщины

оккупанты не могут подготовить эти города к зиме.

Оккупационная "власть" планирует вывезти всех гражданских жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного. Украинские власти предполагают, что "эвакуция" является подготовкой россиян к обороне.

Об этом сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

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"Я думаю, что эта "эвакуация" — это они расписались в своей неспособности подготовить эти общины к зиме. Об этом говорили в течение двух-трех месяцев, что ничего не происходит с подготовкой", — подчеркнул он.

Власенко отметил, что именно давление украинских войск и страх оккупантов заставляет их к проведению "эвакуации".

"Они из своего проигрыша одерживают победу — ничего не сделали, а теперь такие "хорошие — заботятся о людях". Я думаю, что они готовятся к обороне этого треугольника и я думаю, что именно давление ВСУ — это первый фактор инициативы оккупационных властей", – считает глава РВА.

Какая ситуация в Донецкой области

Российские войска пытаются наступать на Донбассе, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Это одни из самых горячих направлений, где ведутся боевые действия. Они несут огромные потери.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, РФ на востоке Украины сконцентрировала около 130 тыс. офицерского состава и солдат. В командование ВСУ информируют, что враг пытается захватить Соледар.

Последние несколько суток Вооруженные силы Украины имеют существенный прогресс у Бахмута Донецкой области – прорвали линию обороны и значительно продвинулись вглубь – где-то на 2 км, где-то на 5 км.

Потери россиян за 14 ноября: ВСУ ликвидировали более 500 захватчиков, а также кучу тяжелой техники

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