Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Готовятся к обороне и массово покидают Крым: партизаны о ситуации на полуострове

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1053
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Готовятся к обороне и массово покидают Крым: партизаны о ситуации на полуострове

Оккупационная армия встревожена движением войск на юге Украины и готовится к обороне

Оккупационная армия встревожена движением войск на юге Украины и готовится к обороне.

Так называемые правоохранительные органы окупантов усиливают контрразведывательную деятельность на полуострове. В частности, они стали чаще проверять документы и машины. Особенно в Джанкое и Армянске.

Об этом сообщили партизаны по движению "АТЕШ".

Как испытывают партизаны, у работников полиции отзывают отпуска или не дают уйти на пенсию.

"Часть оккупационной администрации Армянска выехала вглубь Крыма. Поехавшие россияне выезжают из северных районов Крыма, к себе на болота. Особенно это заметно в Армянске и Джанкое", — говорится в сообщении.

Оккупационная армия встревожена движением войск на юге Украины и готовится к обороне.

Добавим, что россияне на фоне украинского контрнаступления готовятся к разным сценариям войны, даже к отступлению в Крым, о чем свидетельствуют действия оккупантов.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1053
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация