Готовятся к обороне и массово покидают Крым: партизаны о ситуации на полуострове

Оккупационная армия встревожена движением войск на юге Украины и готовится к обороне.

Так называемые правоохранительные органы окупантов усиливают контрразведывательную деятельность на полуострове. В частности, они стали чаще проверять документы и машины. Особенно в Джанкое и Армянске.

Об этом сообщили партизаны по движению "АТЕШ".

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"Часть оккупационной администрации Армянска выехала вглубь Крыма. Поехавшие россияне выезжают из северных районов Крыма, к себе на болота. Особенно это заметно в Армянске и Джанкое", — говорится в сообщении.

Оккупационная армия встревожена движением войск на юге Украины и готовится к обороне.

Добавим, что россияне на фоне украинского контрнаступления готовятся к разным сценариям войны, даже к отступлению в Крым, о чем свидетельствуют действия оккупантов.

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