"Готовятся к последнему бою, потому что не верят в дипломатию" — жена защитника Мариуполя об "Азовстали"

"Готовятся к последнему бою, потому что не верят в дипломатию" — жена защитника Мариуполя об "Азовстали"

Защитники Мариуполя, которые заблокированы российскими оккупантами на "Азовстали", готовятся к последнему бою.

Об этом на пресс-конференции 15 мая сказала жена бойца полка "Азов".

"Они почти не выходят на поверхность, только чтобы найти еду и воду. Настроения пессимистические, потому что надежды на спасение почти нет. Готовятся к последнему бою, потому что не верят в дипломатию", — говорит жена защитника Мариуполя.

В то же время женщины отмечают, что верят украинским властям и международному сообществу, которые прилагают максимум усилий, чтобы спасти военных из мариупольской "Азовстали".

Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять Мариуполь полностью под контроль врагу не удается.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 81-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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