"Готовятся к удару ВСУ": партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники из Крыма на один из участков фронта (фото)

Российские оккупанты готовятся к мощному удару ВСУ на юге, поэтому перекидывают подержанную технику из Крыма в Херсонскую область.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"Наш агент обнаружил перекидывание старой тяжелой военной техники по трассе М17-Е97, а именно танка и бензовоза. Вероятно ее везут на Херсонское направление. У врага нарастает паническое настроение. Они готовятся к мощному удару Украины на упомянутом участке фронта", — говорят партизаны.

"АТЕШ" добавил, что всю информацию передали "в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций".

Техника россиян в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Украинские партизаны в Крыму

В начале октября партизаны нашли секретные позиции и огневые точки оккупантов в Крыму и пробрались прямо в логово захватчиков. Агенты добрались до оборонительных рубежей оккупантов возле Феодосии.

Впоследствии партизаны рассказали, что российские оккупанты продолжают подготовку к обороне временно захваченного Крыма. Они строят оборонительные сооружения рядом с Феодосией в сторону Керчи, состоящие из окопов, зубов дракона, противотанковых ежей, а также колючей проволоки.

Позже стало известно, что агенты партизанского движения АТЕШ проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод во временно оккупированном Крыму. Там они увидели образцы военной техники, входящей в комплекс понтонно-мостового парка.

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