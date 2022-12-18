"Готовятся к уличным боям": в Мелитополе оккупанты расставляют заграждения посреди улиц

Российские захватчики начали расставлять бетонные конусы посреди центральных улиц и в жилых кварталах.

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики готовятся к уличным боям – в центре города устанавливают бетонные противотанковые сооружения – так называемые "зубы дракона".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты, к чему готовитесь? Уже второй день в самом центре пока оккупированного Мелитополя рашисты расставляют бетонные конусы. Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям", — отметил он.

Федоров также обратил внимание, что "зубы дракона" россияне расставляют ближе к гражданским – среди центральных улиц и жилых кварталов.

Ситуация в Мелитополе

Россияне не выпускают людей, которые хотят уехать из оккупации в Запорожье. С 12 по 18 декабря оккупанты выпустили в Запорожье только 174 жителя Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

В Генштабе ВСУ подтвердили обстрелы руководящего состава 58-й армии РФ в Мелитополе и ликвидацию оккупантов в Кадиевке Луганской области.

В Мелитополе на одной из баз отдыха раздались взрывы. Там размещались высокопоставленные российские оккупанты. Советник Офиса президента Алексей Арестович ранее заявлял о том, что там базировались так называемые "кадыровцы". Он заявлял о ликвидации около 200 оккупантов.

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