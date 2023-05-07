Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Готовятся не наступать, а обороняться": эксперт прокомментировал заявление Пригожина о боеприпасах

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
117
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Готовятся не наступать, а обороняться": эксперт прокомментировал заявление Пригожина о боеприпасах

Пригожин сделал новое заявление по Бахмуту / Фото: Associated Press

Россияне пытаются найти артиллерийские снаряды.

После ряда заявлений главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заверил, что его наемникам таки предоставят боеприпасы.

Это прокомментировал военный экспертПавел Нарожный, пишет 24 канал.

По его словам, у российской армии снарядный голод.

"Этому есть как прямые доказательства, так и косвенные. Например, в той же утечке Пентагона известно, что они хотят где только угодно покупать снаряды, даже в Египте", — отметил военный эксперт.

Нарожный добавляет, что оккупанты сейчас по всему миру ищут артиллерийские боеприпасы, однако безуспешно.

"Разведка Пентагона работает очень эффективно, у них есть дубинка, которая называется санкции. Они все эти потоки переправляют в Украину. Поэтому я не верю, что все потребности "Вагнера" будут удовлетворены, и им передадут со складов столько, сколько нужно", — уверяет Нарожный.

То, что российская армия действительно страдает от нехватки боеприпасов, подтвердили 155 бригада морской пехоты, и 130 механизированная бригада.

Эксперт резюмирует, что россияне прекрасно понимают, что у них длиннющий фронт, а в Украине есть резервы, которые прошли обучение. Они готовились в Британии, проходили боевое согласие, все эти бригады получили западное оружие.

"Скоро эти новые бригады примут участие в этом наступлении. И "Вагнер" готовится не наступать, а обороняться", — акцентировал военный эксперт Павел Нарожный.

Заявления Пригожин и реакция на них

Глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин на днях заявил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте наемникам главы Чечни Рамзана Кадырова.

Затем он сообщил, что боевики Пригожина якобы получат необходимое оружие и не будут отступать из Бахмута.

В Офисе президента говорят, что "разыски" главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина с Министерством обороны России преследуют цель исключительно отвлечения внимания. Украинцам необходимо сосредоточиться на будущем наступлении Вооруженных сил Украины.

По словам российского террориста Гиркина, Пригожин-Недобахмутский признан мастер "мясных штурмов", сумевший продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
117
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация