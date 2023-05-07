"Готовятся не наступать, а обороняться": эксперт прокомментировал заявление Пригожина о боеприпасах

После ряда заявлений главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заверил, что его наемникам таки предоставят боеприпасы.

Это прокомментировал военный экспертПавел Нарожный, пишет 24 канал.

По его словам, у российской армии снарядный голод.

"Этому есть как прямые доказательства, так и косвенные. Например, в той же утечке Пентагона известно, что они хотят где только угодно покупать снаряды, даже в Египте", — отметил военный эксперт.

Нарожный добавляет, что оккупанты сейчас по всему миру ищут артиллерийские боеприпасы, однако безуспешно.

"Разведка Пентагона работает очень эффективно, у них есть дубинка, которая называется санкции. Они все эти потоки переправляют в Украину. Поэтому я не верю, что все потребности "Вагнера" будут удовлетворены, и им передадут со складов столько, сколько нужно", — уверяет Нарожный.

То, что российская армия действительно страдает от нехватки боеприпасов, подтвердили 155 бригада морской пехоты, и 130 механизированная бригада.

Эксперт резюмирует, что россияне прекрасно понимают, что у них длиннющий фронт, а в Украине есть резервы, которые прошли обучение. Они готовились в Британии, проходили боевое согласие, все эти бригады получили западное оружие.

"Скоро эти новые бригады примут участие в этом наступлении. И "Вагнер" готовится не наступать, а обороняться", — акцентировал военный эксперт Павел Нарожный.

Заявления Пригожин и реакция на них

Глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин на днях заявил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте наемникам главы Чечни Рамзана Кадырова.

Затем он сообщил, что боевики Пригожина якобы получат необходимое оружие и не будут отступать из Бахмута.

В Офисе президента говорят, что "разыски" главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина с Министерством обороны России преследуют цель исключительно отвлечения внимания. Украинцам необходимо сосредоточиться на будущем наступлении Вооруженных сил Украины.

По словам российского террориста Гиркина, Пригожин-Недобахмутский признан мастер "мясных штурмов", сумевший продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода.

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