"Готовятся упаковываться в кульки": россияне начинают окапываться перед страхом летнего контрнаступления ВСУ

"Готовятся упаковываться в кульки": россияне начинают окапываться перед страхом летнего контрнаступления ВСУ

Российские военные окапываются в Сватово и Старобельске в ожидании летнего контрнаступления украинских защитников.

Все захваченные оккупантами территории Луганской области ожидают освобождения.

Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас больше всего от вражеских обстрелов сейчас страдает Северодонецк и села вокруг него.

"Орки пытаются поближе подойти к областному центру. Горячее в Горной и Попаснянской общинах, где рашисты хотят отрезать "дорогу жизни" (трассу Северодонецк — Лисичанск — Бахмут — ред.)", — написал Гайдай.

Он подчеркнул, что украинские защитники уничтожают нашу дорожную инфраструктуру исключительно в "крайних случаях". В частности, для сдерживания продвижения агрессора и "блокировки пополнения в них оружия, убийц и техники".

"Все отстроим за российские деньги," – говорит Гайдай.

Оккупанты готовятся "дожимать" Луганскую область. Для этого взимают тысячи единиц техники и личного состава, однако "ВСУ готовы встречать".

"В конце июня-начале июля украинское войско может пойти в контрнаступление. Россияне к этому готовятся в Старобельске и Сватове. Также рашисты готовятся упаковываться в кульки, а остатки выживших — бежать к российской границе", — заявил Гайдай.

Напомним, российские оккупанты все чаще отказываются проводить активные наступательные действия на территории Украины. Так, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне.

Военный эксперт о новой фазе войны и об успешности контрнаступления украинских военных

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