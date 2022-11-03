Говорили на понятном Путину языке силы: Кулеба рассказал, почему Россия вернулась к "зерновому соглашению"

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина никогда не использовала "зерновой коридор" в военных целях.

Россия заявила, что вернулась к "зерновому соглашению", потому что якобы получила от Украины гарантии о ненападении на российский флот

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление в интервью испанскому изданию Cadena SER. Он подчеркнул, что Украина никогда не использовала "зерновой коридор" в военных целях.

"Вот что мы сделали: мы сказали, что не собираемся использовать "зерновой коридор" в военных целях. А слова о гарантиях – всего лишь способ России придерживаться приличия. Россия вернулась к "зерновой инициативе" не потому, что кто-то давал ей какие-то заверения, а потому, что было много закулисной дипломатии со стороны генсека ООН и президента Турции. И говорили на понятном Путину языке, который является языком силы. Это не был язык уступок. Если вы разговариваете с ним и подкрепляете свои слова действиями, вы всегда можете победить", – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что до 24 февраля многие совершали одну ошибку – они пытались задобрить Путина и пойти ему на уступки, однако из этого ничего не вышло.

"В этой конкретной ситуации была согласована позиция между ООН, Турцией и Украиной, и Россия вернулась к украинской инициативе. В качестве аргумента, чтобы сохранить лицо, они используют гарантии. Но, как я уже сказал, Украина никогда не использовала этот "зерновой коридор" в военных целях. Мы всегда были надежным поставщиком пищевых продуктов на мировой рынок, потому что, в отличие от России, заботимся о людях", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, минобороны России 29 октября сообщило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов в оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Президент Владимир Путин сказал, что РФ приостановила "зерновое соглашение", потому что Украина якобы "долбит" беспилотниками корабли.

После заявлений РФ украинская сторона заявила о невозможности экспорта зерна из-за действий Кремля, что создает угрозу голода в ряде стран Азии и Африки. Однако позже Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов, несмотря на позицию РФ.

Уже 2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении своего участия в "зерновом соглашении". Там пояснили, что благодаря ООН и Турции удалось получить гарантии со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ.

Публичная пощечина Путину: как работает зерновой коридор, несмотря на выпады России - Лисситса