"Говорили об этом": один из самых желанных мужчин Украины Виталий Ким рассказал о реакции жены на поклонниц в Сети

"Говорили об этом": один из самых желанных мужчин Украины Виталий Ким рассказал о реакции жены на поклонниц в Сети

Ким всегда спокоен и улыбчив.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, как реагирует на пришедшую к нему с начала войны популярность, а также поделился подробностями личной жизни.

Об этом Ким рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Да никак, я всегда был известен в своем городе, поэтому, я шучу на самом деле, я никак не реагирую. У меня нет времени оценить, у меня спрашивала это и жена. Говорю: "Да успокойся, мне некогда даже там что-нибудь прочесть или проанализировать ", – ответил Виталий Ким на вопрос, как реагирует на славу.

Далее Гордон сказал, что многие девушки и женщины признаются ему в любви в Сети, и спросил, не ревнует ли его жена. На что глава Николаевской ОГА ответил:

Также читайте Ким рассказал о николаевской традиции, которую сформировали ВСУ

"Во-первых, я не читал и не видел, чтобы кто-то мне признавался в любви... Мне признается в любви жена. Ревнует ли - нет, вряд ли. Об этом говорили когда-то давно. Но сейчас это не является основной темой для наших разговоров".

Также он назвал здоровым пофигизмом свою реакцию на происходящее — он всегда спокоен и улыбчив.

Читайте также: